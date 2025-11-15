Кириенко указал на важность развития волонтерской деятельности в России

Лилия Килячкова
Быть добровольцем — большая ответственность.

Что сказал Кириенко о развитии волонтерства в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В России необходимо развивать волонтерскую деятельность. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках заседания Организационного комитета Международной премии #Мывместе.

«Сегодня уже 32% россиян хотя бы один раз за последний год занимались волонтерской деятельностью. Для нас в первую очередь важно развивать волонтерство внутри России и показывать молодому поколению, что быть добровольцем — это большая ответственность и вместе с тем гордость для всей страны», — отметил Кириенко.

По его словам, очень радует, что молодежь активно включена в добровольческую деятельность. Многие проекты и инициативы реализуются именно молодежью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что слеты волонтеров «Роснефти» прошли по всей России. Добровольцы высаживают деревья, а также оказывают помощь детским центрам. В настоящее время волонтерство является неотъемлемой частью корпоративной культуры компании «Роснефть».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

