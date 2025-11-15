В Эфиопии подтвердили первую вспышку вируса Марбург после тестирования

Bloomberg: в Эфиопии подтвердили первую вспышку вируса Марбург

После проведения необходимых лабораторных тестирований в Эфиопии подтвердили вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что этот вирус является тем же штаммом, о котором сообщалось во время предыдущих вспышек в других странах Восточной Африки. В южном регионе Эфиопии, у границы с Южным Суданом, зарегистрировано девять случаев заболевания, включая работников сферы здравоохранения.

ВОЗ и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний отметили, что Эфиопия достаточно быстро выявила вирус и уже начала работу по его локализации.

Уточняется, что для поддержки страны ВОЗ выделила 300 тысяч долларов из резервного фонда, направила группу первого реагирования, а также обеспечила Эфиопию необходимыми медикаментами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Бразилии обнаружен новый вид коронавируса. Ученые предупреждают — при мутации вирус может стать причиной новой пандемии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.