В Бразилии обнаружен новый вид коронавируса

Ученые предупреждают — при мутации вирус может стать причиной новой пандемии.

Новый вид коронавируса обнаружили в Бразилии. Как пишет Bloomberg, штамм нашли при исследовании летучих мышей, которые обитают в Латинской Америке. По заявлениям специалистов, болезнь передается только животным и для человека не представляет опасности. По крайней мере пока.

Однако ученые предупреждают: у вируса есть особенность, которая позволяет ему легче проникать в организм носителя. И если болезнь мутирует — может начаться новая пандемия.

Ранее, писал 5-tv.ru, зараженные гепатитом С и коронавирусом обезьяны сбежали после аварии в США. Научный эксперимент закончился чрезвычайным происшествием. Лабораторных макак перевозили из университета на грузовике, однако во время рейса транспортное средство попало в дорожно-транспортное происшествие и опрокинулось. В результате несколько клеток были повреждены, и животным удалось выбраться наружу. По итогам поисковой операции почти все сбежавшие макаки были уничтожены в целях санитарной безопасности.

