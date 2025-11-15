«На грани»: Орбан заявил об угрозе войны в Европе
Ее источником является конфликт между Россией и Украиной.
Фото: www.globallookpress.com/Ricardo Rubio
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Орбан: Европа находится на грани войны из-за конфликта на Украине
Европа находится под реальной угрозой третьей мировой войны в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления на митинге в городе Дьере. Выступление венгерского премьера транслировал телеканал М1.
«Антивоенный митинг следует проводить, когда есть опасность. Я считаю, что в Европе существует угроза войны. Европа находится на грани войны», — заявил Орбан.
По словам политика, обстановка в Европе в текущий момент напоминает ту, которая происходила накануне Первой и Второй мировых войн. Орбан считает, что решение украинского конфликта возможно в том случае, если лидеры государств Евросоюза (ЕС) займут миролюбивую позицию, а не будут стремиться к его продолжению.
Также венгерский премьер отметил, что Украина находится в том положении, в котором ее можно заставить согласиться на урегулирование конфликта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что киевский режим ухудшает свою позицию, отказываясь от диалога с Россией.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
100%
Нашли ошибку?