Киевский режим ухудшает свою позицию, отказываясь от диалога с Россией

Важное заявление о вариантах завершения украинского конфликта сделали в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, режим Зеленского серьезно ухудшает свою позицию, отказавшись от диалога с нашей страной. Так он прокомментировал заявление официального Киева о приостановке контактов.

«За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, будем продолжать всемерно специальную военную операцию с тем, чтобы достигнуть тех целей, которые были сформулированы Верховным Главнокомандующим, президентом. Но, конечно, украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, у украинских властей отсутствует искреннее стремление к мирному урегулированию конфликта. Российская же сторона сохраняет готовность продолжать диалог по урегулированию украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.