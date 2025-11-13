Киевский режим ухудшает свою позицию, отказываясь от диалога с Россией

При этом переговоры рано или поздно придется вести, но на гораздо более худших для Украины условиях.

Важное заявление о вариантах завершения украинского конфликта сделали в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, режим Зеленского серьезно ухудшает свою позицию, отказавшись от диалога с нашей страной. Так он прокомментировал заявление официального Киева о приостановке контактов.

«За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, будем продолжать всемерно специальную военную операцию с тем, чтобы достигнуть тех целей, которые были сформулированы Верховным Главнокомандующим, президентом. Но, конечно, украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, у украинских властей отсутствует искреннее стремление к мирному урегулированию конфликта. Российская же сторона сохраняет готовность продолжать диалог по урегулированию украинского конфликта.

