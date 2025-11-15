В США отметили возможность мирного урегулирования конфликта на Украине

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 41 0

Вашингтон рассматривает мирное решение как единственный выход из украинского кризиса.

Что в США думают про завершение конфликта на Украине

Фото: Reuters/Kylie Cooper

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Соединенные Штаты продолжают придерживаться позиции, что урегулирование конфликта на Украине возможно только мирным путем. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Newsmax.

По его словам, он разделяет точку зрения президента США Дональда Трампа, который считает мир единственным реальным и устойчивым вариантом выхода из конфликта. Уитакер подчеркнул, что именно этот подход Вашингтон рассматривает как ключевой.

Он также обратил внимание на особенности текущей боевой обстановки, отметив, что происходящее на линии столкновения не имеет аналогов в прошлом. В частности, он указал на масштабное применение беспилотных систем, что существенно меняет характер боевых действий.

В тот же день Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине. Президент США отметил, что рассчитывает на заметный прогресс в ближайшее время и подчеркнул, что предпринимает шаги для продвижения мирных инициатив и поиска путей политического урегулирования ситуации.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лавров напомнил об условиях урегулирования конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:07
«Всего этого не будет»: как Анна Хилькевич планирует свое время
21:49
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
21:32
В США отметили возможность мирного урегулирования конфликта на Украине
21:12
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в ходе телефонного разговора
20:54
«Уходила на второй план»: что для Хилькевич стоит на первом месте
20:37
Зеленский заявил об обновлении руководства энергетики Украины

Сейчас читают

Суд Челябинска арестовал высокопоставленных работников ГУФСИН за взятку
«Эгометр у меня выключен»: певец Иракли про свою борьбу с гордыней
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году