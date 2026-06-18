Партия «Новые люди» отправила технику и медикаменты в зону СВО
В составе — квадроциклы, питбайки и беспилотники.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Российским военным передали технику и снаряжение, а также медикаменты и продукты. Большой объем грузов, необходимых на передовой, отправила из Московской области партия «Новые люди». В том числе квадроциклы, питбайки и беспилотники.
«Одновременно наши товарищи из партии „Новые люди“ по разным регионам страны встречаются с семьями участников специальной военной операции, чтобы наши бойцы знали, что тоже их семьям есть поддержка», — подчеркнул лидер партии Алексей Нечаев.
Еще одну партию помощи отправили из Ростовской области. Подразделение морской пехоты и мотострелки получили дроны, генераторы, мотоциклы и другое снаряжение. В партии такую поддержку оказывают системно. Например, за все время доставлено более 700 тонн лекарств, одежды и продуктов.
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