Партия «Новые люди» отправила технику и медикаменты в зону СВО

Российским военным передали технику и снаряжение, а также медикаменты и продукты. Большой объем грузов, необходимых на передовой, отправила из Московской области партия «Новые люди». В том числе квадроциклы, питбайки и беспилотники.

«Одновременно наши товарищи из партии „Новые люди“ по разным регионам страны встречаются с семьями участников специальной военной операции, чтобы наши бойцы знали, что тоже их семьям есть поддержка», — подчеркнул лидер партии Алексей Нечаев.

Еще одну партию помощи отправили из Ростовской области. Подразделение морской пехоты и мотострелки получили дроны, генераторы, мотоциклы и другое снаряжение. В партии такую поддержку оказывают системно. Например, за все время доставлено более 700 тонн лекарств, одежды и продуктов.

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