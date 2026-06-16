Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали встречу с Зеленским в США

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 30 0

Помощник президента РФ уточнил, что к российской стороне с подобной инициативой пока никто не обращался.

Встретятся ли Путин с Зеленским в США

Фото: www.globallookpress.com/President of Russia Office apai

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Возможность встречи президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским в США не обсуждалась во время телефонного разговора российского лидера с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Нет, такая возможность не обсуждалась», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Ушакова, к российской стороне с таким предложением пока никто не обращался. Он также отметил, что сейчас на саммите G7 во Франции проходят различные дипломатические контакты с участием Трампа. В рамках мероприятия американский лидер, как ожидается, должен встретиться в том числе с Зеленским.

Помощник президента РФ напомнил, что по итогам последнего разговора Путина и Трампа ожидается визит в Россию спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.

По словам Ушакова, приезд представителей Вашингтона станет возможен после их участия в подписании американо-иранского меморандума, которое запланировано на 19 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил о намерении Вашингтона сконцентрироваться на переговорах по украинскому конфликту после достижения прогресса в урегулировании ситуации с Ираном.

По словам Трампа, теперь особое внимание будет уделено именно Украине. Он уточнил, что до этого момента усилия были сосредоточены на Иране, который в настоящее время отойдет на второй план.

Глава Белого дома вновь подчеркнул, что намерен приложить все возможные усилия для урегулирования украинского конфликта.

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