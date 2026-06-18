Снаружи выглядят чисто: места в ванной, из-за которых дома может плохо пахнуть

Даже регулярная уборка не всегда помогает избавиться от затхлости.
Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin
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Mirror: в ванной есть два места, из-за которых дома может плохо пахнуть
Даже регулярная уборка не всегда помогает избавиться от затхлого запаха в ванной комнате. Влажность, остатки мыла, волосы и налет создают идеальную среду для бактерий и плесени. Особенно быстро запах появляется там, где постоянно скапливается вода и куда сложно добраться тряпкой. Британское издание Mirror со ссылкой на специалистов по уборке назвало два места, о которых чаще всего забывают.
Пространство за унитазом
Многие протирают сиденье, крышку и ободок унитаза, но почти не заглядывают за основание. Именно там скапливаются пыль, волосы, капли воды и следы мочи.
Со временем грязь смешивается с влагой, а запах становится устойчивым. Особенно заметно это в небольших ванных комнатах с плохой вентиляцией.
Чтобы убрать запах, нужно тщательно промыть пол за унитазом, основание сантехники и труднодоступные углы. Удобнее использовать узкую щетку, старую зубную щетку или салфетки с дезинфицирующим средством.
Слив в раковине и душе
Вторая частая причина неприятного запаха — сливные отверстия. Снаружи раковина или душевая кабина могут выглядеть чистыми, но внутри труб постепенно накапливаются волосы, остатки мыла, зубной пасты, кожного жира и грязи. На этом налете размножаются бактерии, из-за чего появляется затхлый или канализационный запах.
Для профилактики слив нужно регулярно промывать горячей водой. Также можно использовать специальные средства для прочистки труб, но важно соблюдать инструкцию и не смешивать разные химические составы.
Почему запах возвращается после уборки
Если источник запаха находится в трубе, под ободком сантехники или в труднодоступном углу, аромат чистящих средств быстро выветривается, а неприятный запах появляется снова.
Еще одна причина — влажность. Если в ванной плохо работает вентиляция, полотенца долго сохнут, а вода остается на полу и стенах, бактерии и плесень размножаются быстрее.
Что еще стоит проверить
Если запах сохраняется, стоит обратить внимание на:
- коврик у ванной;
- шторку для душа;
- держатель зубных щеток;
- мусорное ведро;
- стиральную машину;
- вентиляционную решетку.
Эти места тоже часто выглядят безобидно, но могут накапливать влагу и грязь.
Как поддерживать свежесть в ванной
После душа лучше оставлять дверь открытой или включать вентиляцию. Полотенца и коврики нужно хорошо просушивать, а сливные отверстия периодически очищать от волос и налета.
Раз в неделю стоит проводить не только поверхностную, но и точечную уборку: пройтись за унитазом, вокруг основания сантехники, по стыкам плитки и сливам.
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