Снаружи выглядят чисто: места в ванной, из-за которых дома может плохо пахнуть

Mirror: в ванной есть два места, из-за которых дома может плохо пахнуть

Даже регулярная уборка не всегда помогает избавиться от затхлого запаха в ванной комнате. Влажность, остатки мыла, волосы и налет создают идеальную среду для бактерий и плесени. Особенно быстро запах появляется там, где постоянно скапливается вода и куда сложно добраться тряпкой. Британское издание Mirror со ссылкой на специалистов по уборке назвало два места, о которых чаще всего забывают.

Пространство за унитазом

Многие протирают сиденье, крышку и ободок унитаза, но почти не заглядывают за основание. Именно там скапливаются пыль, волосы, капли воды и следы мочи.

Со временем грязь смешивается с влагой, а запах становится устойчивым. Особенно заметно это в небольших ванных комнатах с плохой вентиляцией.

Чтобы убрать запах, нужно тщательно промыть пол за унитазом, основание сантехники и труднодоступные углы. Удобнее использовать узкую щетку, старую зубную щетку или салфетки с дезинфицирующим средством.

Слив в раковине и душе

Вторая частая причина неприятного запаха — сливные отверстия. Снаружи раковина или душевая кабина могут выглядеть чистыми, но внутри труб постепенно накапливаются волосы, остатки мыла, зубной пасты, кожного жира и грязи. На этом налете размножаются бактерии, из-за чего появляется затхлый или канализационный запах.

Для профилактики слив нужно регулярно промывать горячей водой. Также можно использовать специальные средства для прочистки труб, но важно соблюдать инструкцию и не смешивать разные химические составы.

Почему запах возвращается после уборки

Если источник запаха находится в трубе, под ободком сантехники или в труднодоступном углу, аромат чистящих средств быстро выветривается, а неприятный запах появляется снова.

Еще одна причина — влажность. Если в ванной плохо работает вентиляция, полотенца долго сохнут, а вода остается на полу и стенах, бактерии и плесень размножаются быстрее.

Что еще стоит проверить

Если запах сохраняется, стоит обратить внимание на:

коврик у ванной;

шторку для душа;

держатель зубных щеток;

мусорное ведро;

стиральную машину;

вентиляционную решетку.

Эти места тоже часто выглядят безобидно, но могут накапливать влагу и грязь.

Как поддерживать свежесть в ванной

После душа лучше оставлять дверь открытой или включать вентиляцию. Полотенца и коврики нужно хорошо просушивать, а сливные отверстия периодически очищать от волос и налета.

Раз в неделю стоит проводить не только поверхностную, но и точечную уборку: пройтись за унитазом, вокруг основания сантехники, по стыкам плитки и сливам.

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