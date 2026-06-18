Андрей Воробьев рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Подмосковье
На всех адресах работают сотрудники экстренных служб.
Фото: MAX/Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья
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Губернатор Воробьев: в результате атаки БПЛА на МО повреждены жилые дома
Утром 18 июня силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковья. О последствиях ударов в области написал губернатор Андрей Воробьев в своем канале в мессенджере МАКС.
По его словам, в ряде муниципалитетов зафиксировали обломки сбитых дронов и прямые попадания. Пострадавших при падении обломков предварительно нет, на местах работают сотрудники экстренных служб.
В Жуковском украинский беспилотник попал в многоэтажный дом и повредил пожарные лестницы между 23 и 24 этажами, а также две балконные плиты. Проводится эвакуация жителей.
В Электростали в деревне Степаново женщина получила легкое ранение плеча. На улице Радио в результате падения обломков дронов ВСУ сгорел автомобиль.
«В Люберцах зафиксировано несколько мест падения обломков БПЛА. Повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил Воробьев.
Кроме того, в Чехове в деревне Масново-Жуково дрон полностью разрушил дачный дом и хозпостройки. В поселке Крюково обломки упали на территории дачных участков.
В павловском Посаде в деревне Фатеево горят два частных дома в СНТ «Дружба». На месте работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет.
«На всех адресах продолжают работу сотрудники МЧС, правоохранительных органов, медицинских служб», — уточнил губернатор Московской области.
Как ранее писал 5-tv.ru, несколько вражеских дронов попали в Московский НПЗ. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых украинских дронов, обломки которых упали на территорию торгового центра «Садовод».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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