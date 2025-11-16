Тысячи иностранных преступников в Британии избежали суда после извинений

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Более 14 тысяч иностранцев, среди которых фигуранты тяжких преступлений, отделались просьбами о прощении и избежали наказания.

Почему в Британии преступников не сажают в тюрьму

Фото: www.globallookpress.com/ Tom Nicholson

Daily Mail: в Британии тысячи иностранных преступников отпустили после извинений

В Великобритании тысячи иностранных правонарушителей, включая насильников и наркоторговцев, избежали наказания после принесенных извинений. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным газеты, в стране действуют так называемые «постановления об общественном урегулировании», которые применяются при мелких правонарушениях и предполагают, что нарушитель официально извиняется. Изначально эти меры вводили для подростков и людей, впервые столкнувшихся с законом, чтобы помочь им избежать судимости.

Как отметило издание, среди 14 тысяч иностранцев, которых не привлекли к ответственности после извинений, оказались и совершившие сексуальные преступления, торговцы наркотиками и члены жестоких группировок. По информации полицейских, перед судом не предстали лица, обвиняемые в сексуальных преступлениях, прибывшие из таких стран, как Албания, Конго, Иран, Филиппины, Венгрия, Польша, Латвия, Румыния, Индия, Франция, Литва, Пакистан, Непал, Алжир, Сирия, Нигерия и Зимбабве.

Газета также сообщила, что за последние три года свыше 412 тысяч человек избежали судимости благодаря системе извинений. При этом подобная практика затронула и серьезные преступления: более 2,9 тысячи обвиняемых в сексуальных правонарушениях, включая случаи против детей, не были привлечены к суду. Аналогичным образом избежали обвинений лица, хранившие непристойные изображения детей, похищавшие детей или жестоко обращавшиеся с ними.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Британии за неделю по ошибке выпустили из тюрем шестерых заключенных.


