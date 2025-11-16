Bloomberg: у немцев заканчивается терпение из-за «спотыкающегося» Мерца

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 19 0

Мерц пока не предложил эффективных решений для улучшения экономической и социальной ситуации в стране.

Чем канцлер Германии Мерц разозлил немцев?

Фото: Reuters/Annegret Hilse

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Bloomberg: терпение немцев заканчивается из-за «спотыкающегося» канцлера Мерца

Жители Германии все меньше доверяют канцлеру Фридриху Мерцу и его правительству, которые не справляются с основными вызовами. Об этом 15 ноября сообщило агентство Bloomberg.

По мнению издания, Мерц пока не предложил эффективных решений для улучшения экономической и социальной ситуации в стране, что усиливает недовольство среди граждан.

Bloomberg назвало политика «спотыкающимся канцлером» и отметило, что ближайшие месяцы будут для него решающими. Агентство сообщило, что в январе вступит в силу новая экономическая программа правительства, а выборы в пяти федеральных землях станут важным индикатором того, удалось ли Мерцу восстановить доверие немцев.

«Выборы в этих землях в следующем году, безусловно, вызовут беспокойство», — говорится в статье.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, рейтинг Фридриха Мерца побил антирекорд и достиг в ноябре отметки 25%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:16
Двое львов сбежали из реабилитационного центра на Западной Украине
2:57
Похоронная мафия опутала Украину, пишет Le Monde
2:35
Фидан допустил новые переговоры по Украине в Турции в ближайшее время
2:14
Bloomberg: у немцев заканчивается терпение из-за «спотыкающегося» Мерца
1:54
Премию Гильдии киноактеров США переименовали
1:33
На строящейся станции метро в Стамбуле обвалился грунт

Сейчас читают

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
«Уходила на второй план»: что для Хилькевич стоит на первом месте
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году