Bloomberg: у немцев заканчивается терпение из-за «спотыкающегося» Мерца

Bloomberg: терпение немцев заканчивается из-за «спотыкающегося» канцлера Мерца

Жители Германии все меньше доверяют канцлеру Фридриху Мерцу и его правительству, которые не справляются с основными вызовами. Об этом 15 ноября сообщило агентство Bloomberg.

По мнению издания, Мерц пока не предложил эффективных решений для улучшения экономической и социальной ситуации в стране, что усиливает недовольство среди граждан.

Bloomberg назвало политика «спотыкающимся канцлером» и отметило, что ближайшие месяцы будут для него решающими. Агентство сообщило, что в январе вступит в силу новая экономическая программа правительства, а выборы в пяти федеральных землях станут важным индикатором того, удалось ли Мерцу восстановить доверие немцев.

«Выборы в этих землях в следующем году, безусловно, вызовут беспокойство», — говорится в статье.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, рейтинг Фридриха Мерца побил антирекорд и достиг в ноябре отметки 25%.

