«Мы очень близки»: фанаты из РФ засыпали турецкого певца Эмре Алтуга письмами

Певец Эмре Алтуг о фанатах из РФ: Очень многие поклонники приезжают в Турцию

Турецкий музыкант, певец, композитор и актер Эмре Алтуг поделился, что российские фанаты присылают ему очень много добрых пожеланий. На днях артист, известный по ролям в сериалах и по хиту Bu Kadar Mı, прилетел в Москву, где дал большой концерт Emre Altug Live на сцене Arbat Hall в сопровождении оркестра MeLoDi. Зрителей приветствовал ведущий Вячеслав Макаров. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Алтуг похвастался верными поклонниками.

«Конечно, я получаю очень много сообщений от фанатов из России. Также очень многие поклонники приезжают из России к нам в Турцию, в Анталью. Поэтому мы всегда, конечно, очень рады их видеть», — сказал исполнитель.

Кроме того, подчеркнул Алтуг, он не считает, что отношения между людьми сильно зависят от страны, в которой они живут. В любой точке мира в отдельном человеке можно найти искренность и сильные чувства. А Россия и Турция, по мнению певца, очень близки географически, а потому не слишком радикально отличаются.

«Истории о взаимоотношениях очень красиво передают такие авторы как Шекспир, Чехов, очень большие работы о взаимоотношениях людей написали именно они… Наши народы, наши культуры, менталитет очень похожи на самом деле… И государства русскоговорящие, например, Белоруссия, а также страны с тюркскими корнями — все равно мы очень близки», — заключил Эмре Алтуг.

Артист родился в Стамбуле 14 апреля 1970 года, окончил государственную консерваторию. Карьеру он начинал как театральный актер и бэк-вокалист знаменитых турецких певцов. Первый сольный музыкальный альбом записал в 1998-м, а затем стал получать роли в фильмах и сериалах. Сегодня на счету знаменитости более 30 кинопроектов. Прославил его сериал «Зимородок», который с нетерпением ждали зрители двухсот стран. В том числе и России.

В московском аэропорту фанатки встречали Алтуга с хлебом-солью и подарками. А в ответ получали приветствия на русском языке и совместные фото. Ранее, писал 5-tv.ru, исполнитель назвал себя большим фанатом русской кухни.

