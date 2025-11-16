Няни без правил: как серый рынок домашних помощниц ставит под угрозу детей

Рынок нянь в России остается почти полностью нелегальным

Впрочем, как известно, мало родить, главное — воспитать. Да, у миллиардеров Кремниевой долины проблем с няньками и гувернерами, наверняка, не будет, но как быть простым смертным, молодым семьям, которые живут в городах, трудятся, в том числе в высокотехнологичных компаниях, а в это время их потомство остается на попечении нянь и бэбиситтеров, чьи компетенции часто бывают обратно пропорциональны их финансовым аппетитам.

Расследование корреспондента «Известий» Натальи Оскерко.

Заботливые помощницы, внимательные феи. Им доверяют самое дорогое, не жалея порой половины семейного бюджета! А взамен…

Все это мама трехлетнего Андрея увидела по домашним камерам видеонаблюдения. Новая няня явно не догадывалась, что устройства записывают звук.

Что происходило за кадром, можно только с ужасом догадываться.

«Просто около двух часов бешеной истерики, воздействия на него и психологического, и физического. За перегородкой видно, что она на него замахивается. На ногах было очень много, знаете, таких вот мелких кругленьких синячков, и на руке тоже были», — рассказала мама Андрея Александра.

После этого дня с няней Андрей восстанавливался несколько месяцев. Боялся даже заходить в туалет, где, как подозревает мама, его запирали. А няня тут же исчезла, но, несмотря на судебные разбирательства, продолжает работать, уже частным преподавателем с дошкольниками.

Риски встретить такую помощницу крайне высоки. Рынок домашних нянь нелегален почти на 100%.

«Рынок нянь в России на сегодняшний момент теневой, он небезопасный и он высокорисковый. К детям приходят абсолютно случайные люди, которые не могут подтвердить ни свою благонадежность, ни свое ментальное здоровье, ни свою квалификацию», — сказала руководитель сервиса по подбору домашнего персонала Наталия Линькова.

Но у родителей нет выхода, помощницы нужны! Только за этот год услуги нянь стали популярнее на 35%. Спрос растет куда быстрее предложения. Поэтому сложно найти не то что хорошую, а хоть какую-то.

«Вроде списались, созвонились, но в день, когда должна няня прийти, она не пришла. Раз такая ситуация. Другая пишет, ей нужно оплатить такси туда, обратно, плюс оплата почасовая. Я проще отвезу своим знакомым, заплачу им две-три тысячи в час, и так будет мне спокойнее», — поделилась Алена Пошехова.

И правда, в сети тысячи объявлений: няни-психологи, эмотологи, экстренные. Но на предложение предварительно встретиться и познакомиться — отказ.

В итоге из нескольких десятков нянь на личную встречу согласилась лишь одна. Приятная, но, кажется, очень уставшая женщина. Трудится на другой работе по ночам.

И, конечно, об официальном договоре речи не идет. И это главная ошибка родителей.

«Если мы няню не проверили, если не заключили с ней никаких договоров, значит, по сути дела, с ней никаких отношений нет. Она хочет — выйдет на работу, не хочет — не выйдет, как хочет к ребенку отнесется, и ничего с нее взять будет нельзя», — объяснила директор ассоциации домашнего персонала, персональный агент по подбору домашнего персонала Мария Постоянова.

Свою коммерческую деятельность няни оформляют крайне редко: даже самозанятость — скорее исключение.

«Уход от налогов — это урон. Ну вот Москву и Санкт-Петербург мы берем — это порядка 68 миллиардов рублей в год. Если мы берем всю Россию — это гораздо больше», — отметила руководитель сервиса по подбору домашнего персонала Наталия Линькова.

Несмотря на то, что в стране больше семи миллионов бебиситтеров, эта отрасль никак не регулируется. Так что на сером рынке няни сами диктуют правила. Даже специальным агентствам.

«К сервисам по подбору персонала, кстати, тоже есть вопросы. Мы обратились в одно из крупнейших агентств. Филиалы в девяти городах, казалось бы, здесь все должно быть надежно. Но с клиентами и нянями работают дистанционно! Мы настояли на встрече, и нас все же согласились принять», — поделилась корреспондент «Известий».

В пустом офисе бизнес-центра. Без вывески. В агентстве поясняют: компания просто агрегатор, связывающий клиентов и исполнителей.

Минимум четыре, а лучше восемь часов работы, плюс оплачиваемый отпуск, больничный и простой, если семья вдруг решит отдохнуть. В сумме около ста тысяч рублей в месяц. И ценовая политика регулярно корректируется в закрытых няньских чатах. Посторонних туда не берут. Но нам удалось попасть и своими глазами увидеть то, что так похоже на картельный сговор.

Еще дороже няни-иностранки. Например, трендовые филиппинки — заботливые, чистоплотные, со свободным английским. 180 тысяч в месяц. Но в агентстве предупреждают: не исключены периодические походы в полицейские участки.

Заморских помощниц в большинстве случаев завозят нелегально. Вот так закончило свое существование одно из крупнейших агентств Петербурга. За десять лет здесь легализовали 300 филиппинских нянь.

Попытки сделать рынок домашних нянь хоть как-то легальнее и прозрачнее предпринимались неоднократно. В прошлом году появился единственный ГОСТ, но в частном сегменте он не сработал. Теперь депутаты взялись за создание саморегулируемой организации.

«Они как раз будут нести ответственность: у них будет и страхование, у них будет и дополнительная ответственность. Дальше мы запрашиваем МВД по поводу дополнительных проверок. Дальше мы говорим с Минцифры про черный список нянь, белый список нянь — это должно быть максимально прозрачно для родителей», — объяснила первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной думы РФ Татьяна Буцкая.

Обязательная сертификация, государственные курсы, верификация через Госуслуги — все это только обсуждается. Так что усмирить аппетиты нянь пока могут только сами родители: внимательность и принципиальность не лишние, когда на кону самое ценное — безопасность детей.

