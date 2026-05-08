Бешеные невесты и безответственные матери: стюардесса раскрыла, что происходит на борту самолета

Лилия Килячкова
Профессия часто кажется воплощением мечты о роскошных путешествиях. Однако за красивой формой скрываются шокирующие выходки пассажиров.

Истории стюардесс и пилотов о странных пассажирах

Daily Mail: стюардесса рассказала о вопиющих случаях на борту самолета

Бортпроводники ведущих авиалиний раскрыли истинную сторону своей работы, которая далека от гламурных образов и включает в себя борьбу с неадекватным поведением туристов. Об этом сообщает Daily Mail.

Многие люди ошибочно воспринимают персонал самолета как «официантов в небе», однако реальность гораздо суровее. Бывшая бортпроводница Элли Мерфи и пилот Рэйчел Максвелл поделились пугающими историями из своей практики. По их словам, пассажиры нередко проявляют неуважение и даже подвергают опасности собственных детей.

Максвелл описала вопиющий случай, когда мать засунула младенца на полку для ручной клади. Даже после замечания женщина не успокоилась и позже спрятала ребенка в свертке прямо под пассажирским креслом.

Стюардессы также сталкиваются с агрессией со стороны невест, отправляющихся на свадьбы, и пьяных дебоширов. Одна из бортпроводниц вспомнила, как невеста устроила скандал из-за свадебного платья, толкнула сотрудницу и имитировала травму, пытаясь обвинить персонал в насилии.

Алкоголь также часто становится катализатором диких ситуаций: от обнаженных прогулок по проходу до случаев, когда нетрезвые клиенты справляли нужду прямо на соседей. Несмотря на тяжелые условия, работа приносит и приятные встречи. Элли Мерфи отметила, что среди знаменитостей самыми вежливыми оказались Дэниел Рэдклифф и Кейт Уинслет.

«Дэниел Рэдклифф был невероятно вежливым пассажиром. Он был очень мил и терпел мою болтовню о том, что я большая поклонница его творчества», — поделилась она своими впечатлениями.

Рэйчел Максвелл добавила, что стюарды обучены эвакуировать весь самолет всего за 90 секунд, и их главная задача — безопасность, а не только подача напитков в салоне. Мерфи также вспомнила тяжелую травму, полученную во время сильной турбулентности, когда ее подбросило до потолка, подчеркнув, что риск для здоровья является постоянным спутником этой профессии.

