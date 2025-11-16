Розенбаум: грубость в сторону прессы может быть обоснована

В полку резко спускающей журналистов с небес на землю Ларисы Долиной прибыло! Еще один известный музыкант дал волю чувствам во время пресс-подхода на большом концерте — всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон». Кто это? Народный артист России Александр Розенбаум, у которого при встрече с некоторыми представителями СМИ чешутся руки.

Что примечательно, именно с таким вопросом обратился к певцу корреспондент: спросил артиста, как он относится к грубости по отношению к зрителям и сотрудникам прессы. Александр Яковлевич тут же заявил, что быть невежливым с поклонником артисту, конечно, нельзя — в таких случаях оправданий нет. А вот грубость в сторону прессы может быть обоснована.

«Желательно обходиться без нее, конечно, но иногда пресса допускает такие вещи, что несдержанные люди, а несдержанные люди, как правило, молодые, горячие, потому что к старости мы становимся сдержаннее и умнее, они начинают делать такие резкие телодвижения. В правильном направлении, потому что, еще раз повторяю, желтая пресса в худшем понимании этого слова — это отвратительно. А с отвратительными вещами нужно бороться», — сказал Розенбаум.

Как отметил исполнитель, «бороться с отвратительным» в рамках закона очень сложно. А делать это, приходя в редакцию с бейсбольной битой и разбивая компьютеры, опасно для личности. Поэтому, мол, и приходится горячим звездам резко высказываться, чтоб хоть как-то наказать наглых журналистов. На своем веку и самому музыканту доводилось гневаться на СМИ.

«Сложный вопрос… У меня их (Конфликтных ситуаций. — Прим. ред.) за 50 лет было достаточное количество, но я еще раз повторяю — не трогай и запаха не будет», — подытожил он.

Через несколько секунд один из корреспондентов совершил роковую ошибку, в своем вопросе назвав квартиру народного артиста гнездышком. Он всего лишь хотел узнать о бабочках, которых Александр Яковлевич собирает в память о брате — он увлекался миром насекомых. Но выбрал одно неудачное слово. Розенбауму оно показалось неприемлемым.

«Гнездышко-квартира — это ваша, наверно, а у меня она квартира, понимаете? Вот когда мне представитель прессы говорит такие слова про мое гнездышко, мне хочется развернуться с левой и чтоб попало вам в правую скулу. Но я этого делать не буду сейчас», — заявил певец.

И после этого с гордостью похвалился — вот, мол, как здорово сдержался и не побил человека. Справился с гневом. А нелюбимым журналистам осталось только перетерпеть, в очередной раз, поток негатива на официальном мероприятии, куда они были приглашены поддерживать популярность звезд. Что ж, у каждого своя работа!

