«Своей жизнью займитесь личной, девчонки»: Стас Михайлов переживает за фанаток

Певец Стас Михайлов призвал фанаток заняться личной жизнью

Народный артист России Стас Михайлов обласкан вниманием преданных поклонников. В основном, пожалуй, женской половины этой несметной армии. У исполнителя многочисленный фан-клуб, который следует за ним повсюду и встречает в зрительном зале на концертах в разных точках страны.

Исполнителя это всерьез беспокоит. Михайлов безмерно благодарен преданным фанаткам, но все же считает, что не должен быть их главным мужчиной. В конце концов он много лет счастлив в браке, у него шестеро детей, двое из которых общие с нынешней супругой Инной, а четверо — от их прошлых отношений.

В большой семье народного артиста перемены, очевидно, не намечаются, так что едва ли одна из воздыхательниц имеет шанс приблизиться к кумиру и стать его музой. Михайлов призвал прекрасных дам тратить поменьше времени на его представления и побольше — на свою собственную жизнь. Замуж надо выходить — счастье свое искать!

«Эти ребята уже на протяжении 20 лет, по-моему, со мной ездят. Они на всех концертах. Я им говорю: „Вы лучше как-то своей жизнью-то займитесь личной, девчонки“. Потому что нужно как-то устраиваться», — сказал исполнитель на концерте — всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

Представители фан-клуба помнят про все важные даты и события, связанные со Стасом Михайловым. Они придумывают необычные подарки — вышивают иконы, пишут портреты, собирают гитары из конфет. Артист искренне ценит внимание, но считает, что есть грань. Например, когда люди делают татуировки с лицами кумиров.

«Что только не было, что только не приносили. Ну, я не знаю, если человек делает татуировки — это, наверно, слишком. Потому что я их не делаю, у меня нет вообще татуировок», — добавил Михайлов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о творческих планах музыканта, в которые входит кино! Да не простое, а фильм-биография!

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.