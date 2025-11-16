Новая аномалия: «инопланетный корабль» 3I/ATLAS испустил параллельные лучи

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 21 0

Их происхождение ученым пока сложно объяснить.

«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS испустил параллельные лучи

Фото: www.globallookpress.com/NASA/ESA

От межзвездного объекта 3I/ATLAS исходят неизвестные лучи

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который из-за необычной траектории полета получил название «инопланетный корабль», испустил параллельные лучи. Об этом в своем блоге сообщил ученый Гарвардского университета Ави Леб.

По словам астронома, на снимках, сделанных 9 ноября, видно, как от 3I/ATLAS исходят лучи. Они простираются более чем на миллион километров. Их происхождение ученым пока сложно объяснить.

Ави Леб предположил: наблюдаемые явления могут быть еще одним доказательством того, что 3I/ATLAS — настоящий инопланетный корабль. Согласно его теории, исходящие лучи — следы от неких «двигателей», которые помогают межзвездному объекту удерживать стабильную ориентацию и не «потеряться» в космосе.

Также исследователь уверен: гипотеза о том, что выбросы газа могли замедлить вращение 3I/ATLAS — неверна. Подобные процессы, как уточнил Леб, наоборот, ускоряют вращение таких тел.

«В любом случае, снимки после перигелия добавляют новую аномалию в список, который к настоящему времени включает в себя 12 загадок, касающихся 3I/ATLAS», — резюмировал Ави Леб.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что астрономы зафиксировали мощные солнечные удары по «инопланетному кораблю» 3I/ATLAS.

