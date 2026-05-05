«Желаю гореть в аду»: девушку, тайно снявшую Лерчек в спортзале, исключили из клуба

Евгения Алешина
Блогер не стеснялась в выражениях в адрес Чекалиной.

Блогера Валерию Чекалинку (Лерчек) засняли в спортзале вместе с ее возлюбленным Луисом Сквиччиарини, пока они публиковали фото и видео из больницы. В итоге девушке, выложившей снимки в соцсети, аннулировали абонемент стоимостью 350 тысяч рублей. Об этом пишет StarHit.ru со ссылкой на Telegram-каналы.

Девушка уверена, что руководство клуба исключило ее после жалобы Чекалиной.

«Искренне желаю гореть в аду!» — писала она в соцсетях.

Девушка отметила, что клуб даже не уведомил ее заранее об аннулировании и не сообщил о причинах такого решения. В своем посте она отметила, что отныне будет ходить в другой тренажерный зал.

Весной 2026 года, вскоре после четвертых родов, у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. В настоящее время блогер проходит курс лечения.

В марте с Чекалиной сняли домашний арест, заменив меру пресечения на запрет определенных действий. Ранее Лерчек, ее супруга Артема Чекалина и их партнера Романа Вишняка обвиняли в выводе средств за рубеж с использованием подложных документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек завершила четвертый курс химиотерапии.

