Ученые зафиксировали мощные солнечные удары по «инопланетному кораблю» 3I/ATLAS

Негравитационное ускорение межзвездной кометы 3I/ATLAS, которая из-за необычной траектории полета получила название «инопланетный корабль», может быть вызвано мощными солнечными вспышками. Об этом 2 ноября сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Дополнительное негравитационное ускорение может быть связано с воздействием на него (объект. — Прим.Ред.) облаков плазмы, выбрасывавшихся Солнцем около десяти дней назад во время приближения объекта к перигелию», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

С 23 по 27 октября произошли как минимум пять солнечных вспышек, ударивших по комете, но самой мощной из них была 24 октября. 3I/ATLAS подвергся импульсу вспышки класса X — самой мощной категории, зафиксированной на обратной стороне Солнца всего за два дня до этого.

В институте подчеркнули, что солнечный ветер не оказывает прямого кинетического воздействия на объекты, но сильно разогретая плазма может изменить поведение хвоста кометы, а также повлиять на процессы испарения газа и пыли с ее поверхности.

Эти изменения формируют реактивную тягу, которая не только корректирует траекторию кометы, но и ускоряет ее движение.

30 октября стало известно, что межзвездная комета 3I/ATLAS выбрала необычную траекторию полета через Солнечную систему. По данным астронома Ави Леба, это затруднило наблюдение кометы с Земли и породило вопросы о том, могла ли ее траектория быть рассчитана внеземным разумом.

Как сообщал 5-tv.ru, 31 октября астрономы зафиксировали негравитационное ускорение 3I/ATLAS. Комета совершила маневр при приближении к Солнцу.

