Впервые за 13 лет: гендерный разрыв в зарплатах в России достиг максимума

ТАСС: гендерный разрыв в зарплатах в России достиг максимума

Средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях России в 2025 году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это максимальный показатель с 2013 года, зафиксировали аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» в новом исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Как менялся разрыв с 2005 года

По данным аналитиков, наибольший гендерный разрыв в трудовых доходах наблюдался в 2005 году. Тогда он достиг 39,3% (10,2 тысячи рублей у мужчин против 6,2 тысячи рублей у женщин).

В 2013 году разрыв сократился до минимального значения за весь период наблюдений — 25,8% (28,9 тысячи рублей против 21,5 тысячи рублей).

Однако после 2013 года разрыв начал постепенно расти:

2015 год — 27,4%;

2019 год — 30,9%;

2021 год — 31,1%;

2023 год — 33%;

2025 год — 33,7%.

При этом темпы роста заработной платы также оказались выше у мужчин. За два года (с 2023 по 2025) их доходы увеличились на 33,7%, тогда как у женщин — на 32,2%.

В абсолютном выражении разрыв в 2025 году составил 37,8 тысячи рублей (с учетом всех премий и после вычета подоходного налога).

В каких сферах разница особенно заметна

Наибольший гендерный разрыв в оплате труда зафиксирован в следующих отраслях:

Культура, спорт и развлечения — женщины зарабатывают на 39% меньше мужчин;

Информация и связь — на 37,1% меньше;

Профессиональная, научная и техническая деятельность — на 31,3% меньше;

Добыча полезных ископаемых — на 27,9% меньше;

Торговля — на 27,7% меньше.

Где разрыв минимален

Наименьшие различия в оплате труда наблюдаются в таких сферах, как:

Строительство — женщины получают на 8,4% меньше;

Образование — на 14,1% меньше;

Обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 17,7% меньше;

Операции с недвижимостью — на 19,1% меньше;

Водоснабжение, обращение с отходами — на 19,7% меньше;

Здравоохранение — на 22,6% меньше.

