Впервые за 13 лет: гендерный разрыв в зарплатах в России достиг максимума

Средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях страны ниже, чем у мужчин.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ТАСС: гендерный разрыв в зарплатах в России достиг максимума
Средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях России в 2025 году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это максимальный показатель с 2013 года, зафиксировали аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» в новом исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.
Как менялся разрыв с 2005 года
По данным аналитиков, наибольший гендерный разрыв в трудовых доходах наблюдался в 2005 году. Тогда он достиг 39,3% (10,2 тысячи рублей у мужчин против 6,2 тысячи рублей у женщин).
В 2013 году разрыв сократился до минимального значения за весь период наблюдений — 25,8% (28,9 тысячи рублей против 21,5 тысячи рублей).
Однако после 2013 года разрыв начал постепенно расти:
- 2015 год — 27,4%;
- 2019 год — 30,9%;
- 2021 год — 31,1%;
- 2023 год — 33%;
- 2025 год — 33,7%.
При этом темпы роста заработной платы также оказались выше у мужчин. За два года (с 2023 по 2025) их доходы увеличились на 33,7%, тогда как у женщин — на 32,2%.
В абсолютном выражении разрыв в 2025 году составил 37,8 тысячи рублей (с учетом всех премий и после вычета подоходного налога).
В каких сферах разница особенно заметна
Наибольший гендерный разрыв в оплате труда зафиксирован в следующих отраслях:
- Культура, спорт и развлечения — женщины зарабатывают на 39% меньше мужчин;
- Информация и связь — на 37,1% меньше;
- Профессиональная, научная и техническая деятельность — на 31,3% меньше;
- Добыча полезных ископаемых — на 27,9% меньше;
- Торговля — на 27,7% меньше.
Где разрыв минимален
Наименьшие различия в оплате труда наблюдаются в таких сферах, как:
- Строительство — женщины получают на 8,4% меньше;
- Образование — на 14,1% меньше;
- Обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 17,7% меньше;
- Операции с недвижимостью — на 19,1% меньше;
- Водоснабжение, обращение с отходами — на 19,7% меньше;
- Здравоохранение — на 22,6% меньше.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
34%
Нашли ошибку?