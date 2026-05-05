Впервые за 13 лет: гендерный разрыв в зарплатах в России достиг максимума

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях страны ниже, чем у мужчин.

Почему мужчинам и женщинам платят неодинаково: какая разница

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТАСС: гендерный разрыв в зарплатах в России достиг максимума

Средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях России в 2025 году были на 33,7% ниже, чем у мужчин. Это максимальный показатель с 2013 года, зафиксировали аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» в новом исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Как менялся разрыв с 2005 года

По данным аналитиков, наибольший гендерный разрыв в трудовых доходах наблюдался в 2005 году. Тогда он достиг 39,3% (10,2 тысячи рублей у мужчин против 6,2 тысячи рублей у женщин).

В 2013 году разрыв сократился до минимального значения за весь период наблюдений — 25,8% (28,9 тысячи рублей против 21,5 тысячи рублей).

Однако после 2013 года разрыв начал постепенно расти:

  • 2015 год — 27,4%;
  • 2019 год — 30,9%;
  • 2021 год — 31,1%;
  • 2023 год — 33%;
  • 2025 год — 33,7%.

При этом темпы роста заработной платы также оказались выше у мужчин. За два года (с 2023 по 2025) их доходы увеличились на 33,7%, тогда как у женщин — на 32,2%.

В абсолютном выражении разрыв в 2025 году составил 37,8 тысячи рублей (с учетом всех премий и после вычета подоходного налога).

В каких сферах разница особенно заметна

Наибольший гендерный разрыв в оплате труда зафиксирован в следующих отраслях:

  • Культура, спорт и развлечения — женщины зарабатывают на 39% меньше мужчин;
  • Информация и связь — на 37,1% меньше;
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность — на 31,3% меньше;
  • Добыча полезных ископаемых — на 27,9% меньше;
  • Торговля — на 27,7% меньше.

Где разрыв минимален

Наименьшие различия в оплате труда наблюдаются в таких сферах, как:

  • Строительство — женщины получают на 8,4% меньше;
  • Образование — на 14,1% меньше;
  • Обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 17,7% меньше;
  • Операции с недвижимостью — на 19,1% меньше;
  • Водоснабжение, обращение с отходами — на 19,7% меньше;
  • Здравоохранение — на 22,6% меньше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:50
Во всем виноват Трамп: Барак Обама рассказал о причине разлада с женой
12:35
Опасный шум по ночам: как женский храп приводит к тяжелым сердечным патологиям
12:23
Три года вдова: как Диана Гурцкая находит силы жить после смерти любимого мужа
12:17
«Сводится к нулю»: кому не нужна прививка от клещевого энцефалита
12:10
Армия России нанесла групповой удар возмездия по военным и энергетическим объектам Украины
12:02
«Никогда не любила ее»: бабушка убила четырехлетнюю внучку бутылкой виски

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Пастбище превратилось в ловушку: огромный рой пчел погубил 400 овец
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео