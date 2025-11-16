Новая модель высшего образования: продолжительность учебы будет зависеть от выбранной профессии

Анастасия Федорова
Индивидуальные сроки обучения позволят студентам формировать собственные стратегии профессиональной реализации и лучше адаптироваться к требованиям современного рынка труда.

Сколько будет длится обучение в вузах по новой системе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сроки обучения в российских вузах станут индивидуальными по специальностям

Сроки обучения в российских вузах будут зависеть от выбранной студентами специальности и от того, сколько времени потребуется для полноценной подготовки к профессиональной деятельности. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

В ведомстве уточнили, что переход на новую модель высшего образования стартует в ведущих российских университетах в 2026-2027 учебном году. В рамках этой системы продолжительность обучения не будет фиксированной для всех студентов. Она будет устанавливаться индивидуально, исходя из особенностей и требований конкретной образовательной программы и выбранной специальности.

«Срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности», — приводит заявление РИА Новости.

В Минобрнауки подчеркнули, что подобная гибкость в сроках получения высшего образования позволит студентам формировать более разнообразные стратегии профессионального развития и успешнее адаптироваться к потребностям современного рынка труда. Такой подход направлен на повышение качества подготовки специалистов и расширение возможностей для их будущей карьеры.

Ранее, писал 5-tv.ru, стоимость обучения в вузах РФ могут взять под контроль.

