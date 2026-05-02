Прерванный покой: почему люди внезапно просыпаются ночью

|
Лилия Килячкова
Что влияет на качество сна?

Как перестать просыпаться ночью

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Conversation: причиной регулярных ночных подъемов может быть стресс

Причиной регулярных подъемов в предрассветные часы может быть сочетание естественных биологических циклов и накопленного стресса. Об этом сообщает The Conversation.

Кратковременные прерывания сна являются нормальной физиологической особенностью человеческого организма, однако они становятся проблемой, когда превращаются в затяжные периоды бодрствования. Ночной отдых состоит из циклов продолжительностью от 90 до 110 минут, включающих фазы легкого, глубокого и быстрого сна.

Ближе к утру сон становится менее глубоким, а уровень гормона кортизола начинает расти, подготавливая тело к пробуждению. Если человек находится в состоянии стресса, эти естественные процессы заставляют мозг мгновенно переходить в режим активного анализа проблем и тревожных раздумий, из-за чего уснуть повторно становится крайне сложно.

На качество ночного отдыха также влияют повседневные привычки и окружающая обстановка. Употребление алкоголя и кофеина, даже за шесть часов до отхода ко сну, провоцирует фрагментацию отдыха во второй половине ночи.

Если ночные пробуждения начинают повторяться изо дня в день, есть риск, что они перерастут в устойчивую бессонницу. Со временем формируется замкнутый круг: мозг перестает воспринимать ночь как время восстановления и начинает связывать ее с напряжением и бодрствованием. Человек, ложась спать, уже заранее ожидает очередного пробуждения и недосыпа — это вызывает тревогу, которая только усугубляет проблему.

Специалисты рекомендуют придерживаться строгой гигиены сна: соблюдать единый график пробуждения, ограничить использование гаджетов перед сном и поддерживать комфортную температуру в спальне. Если не удается уснуть в течение длительного времени, лучше ненадолго встать с постели и заняться расслабляющей деятельностью, чтобы разорвать психологическую связь между спальным местом и состоянием тревожного бодрствования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

