Стоимость обучения в вузах РФ могут взять под контроль

В России хотят взять под контроль рост стоимости обучения в вузах. Как выяснили «Известия» такое предложение направили в Госдуму.

Последние пять лет платное образование дорожает темпами, опережающими инфляцию. Совокупный рост за этот срок составил около 38%. Средняя стоимость года на очном бакалавриате уже достигла 190 тысяч рублей. А цена обучения на популярных факультетах ведущих вузов перешагнула планку в 500 тысяч в год.

Ранее 5-tv.ru писал, что к концу 2025 года студенты, обучающиеся по специальностям, соответствующим научно-технологическим интересам РФ, будут получать новую стипендию президента в размере 30 тысяч рублей.

