Путин примет участие в закладке нового атомного ледокола «Сталинград»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Также российский лидер проведет ряд международных встреч с представителями государств ШОС.

Когда Путин поучаствует в закладке атомного ледокола

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин примет участие в закладке атомного ледокола «Сталинград» на следующей неделе. Об этом стало известно из сообщения ВГТРК в Telegram-канале.

К тому же российский лидер поучаствует в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», а также проведет ряд международных встреч с представителями государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо этого, в рабочем графике президента РФ запланировано совещание с членами Совета безопасности России.

До этого, 5 сентября, Путин указал на рост интереса государств к Трансарктическому маршруту. Он отметил, что Трансарктический коридор должен стать комплексной системой, объединяющей морской, железнодорожный и автомобильный виды транспорта, а также предоставляющей возможность применения потенциала крупнейших рек России — Оби, Енисея и Лены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Санкт-Петербург и Владивосток свяжет Трансарктический транспортный коридор. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отмечал, что Северный флот — мировой лидер и щит России в Арктике. Он говорил, что в последние годы к Арктике было приковано большое внимание по всему миру по большей части из-за того, что перспективы экономического развития и освоения ресурсов региона системообразующие как для российской, так и для мировой экономики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:31
Московский зоопарк оказывает комплексную поддержку новым регионам России
15:18
Экономия становится угрозой: кто отвечал за опасный демонтаж спорткомплекса «Снежком»
15:00
Человек или машина: как мир вступает в эпоху разумных андроидов
14:51
Путин примет участие в закладке нового атомного ледокола «Сталинград»
14:44
Зеленский договорился с Грецией о поставках газа
14:29
В Аргентине россиянка задержала пытавшегося ее ограбить вора на мотоцикле

Сейчас читают

«Одни из самых красивых»: турецкий певец Эмре Алтуг назвал россиянок особенными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году