Президент Финляндии призвал поддержать Украину после коррупционного скандала

Поддержку Украины на фоне коррупционного скандала и сложностей в мирных переговорах с Россией призвал продолжить президент Финляндии Александр Стубб. Такое мнение он высказал в беседе с агентством Associated Press (АР).

«Не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году. Возможно, если мы начнем что-то делать к февралю-марту, это будет хорошо», — сказал он изданию.

При этом Стубб добавил, что современные конфликты ведутся вместе с гибридными угрозами, которые нельзя полностью исключить. Он ответил, что государства должны быть готовы к «созданию систем обороны и сдерживания».

Помимо этого, он акцентировал внимание на координации действий европейских лидеров с США.

«Мы передаем послания президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому и наоборот», — сказал Стубб.

Глава государства пояснил, что следует сохранять «финское спокойствие» и действовать с осторожностью.

До этого, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло схему по отмыванию денежных средств в энергетической отрасли, через которую прошло примерно 100 миллионов долларов. По делу о коррупции в данной сфере обвинения предъявили семи лицам, среди которых бизнесмен и в прошлом союзник Зеленского Тимур Миндич, так называемый руководитель преступной схемы.

Позже, 13 ноября, Финляндия, Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция сообщили, что выделят пакет поддержки Украине на сумму 500 миллионов долларов по инициативе НАТО и США — Priority Ukraine Requirements List (PURL).

Известно, что программа PURL, которая была представлена Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте летом 2025 года, координирует закупки вооружений для Украины за счет взносов партнеров из Европы и Канады, обеспечивая ускоренную логистику поставок.

