В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

От тех же симптомов пострадали еще два человека.

Что известно об отравлении туристов в отеле Стамбула

Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отель Harbour Suites в Стамбуле, в котором от отравления скончались трое туристов, опечатали следственные органы. Об этом стало известно из сообщения телеканала NTV.

Уточнялось, что постояльцев разместили по другим отелям.

Помимо семьи матери и двоих детей, впоследствии скончавшихся, пострадали еще два человека. Последних госпитализировали в больницу в субботу, 15 ноября. Их жизням в настоящий момент ничего не угрожает.

В публикации подчеркнули, что причиной отравления могли быть последствия дезинсекции, проводившейся в отеле накануне заселения гостей. Распыляемые там вещества применяются в сельхоз районах и могут оказывать вредное воздействие на здоровье людей.

До этого, 27 сентября, выяснилось, что несколько десятков туристов отравились в другом отеле, в турецком Кемере. Двухлетнего ребенка из России доставили в больницу после появления симптомов кишечной инфекции. У других постояльцев тоже проявились симптомы отравления спустя пару дней отдыха в этом месте.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Турции мать и двое детей отравились фастфудом и умерли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:04
Стубб: Лавров единственный дипломат, знающий все международные договоры в мире
16:56
Не так мяукают? На Украине возмутились русскоязычности кошек
16:42
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
16:30
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
16:15
Мэр Москвы рассказал о новом подходе к оказанию сердечно-сосудистой помощи
16:05
Блогер Ира Небога скончалась после долгой борьбы с раком

Сейчас читают

«И талантливые, и бездарные»: Буланова высказалась о нынешней музыкальной индустрии
«Одни из самых красивых»: турецкий певец Эмре Алтуг назвал россиянок особенными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году