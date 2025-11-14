В Турции мать и двое детей отравились фастфудом и умерли

В Стамбуле скончались мать и двое ее детей трех и шести лет, которые прибыли на отдых из ФРГ и, по предварительным данным, могли получить тяжелое пищевое отравление после употребления местного фастфуда. Об этом сообщает Milliyet.

По информации издания, 12 ноября сотрудники отеля в районе Фатих обратились за экстренной помощью для семьи туристов, которые жаловались на рвоту и общее ухудшение самочувствия. Всех членов семьи доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь и в тот же день выписали. Однако в ночь на четверг состояние детей резко ухудшилось: они потеряли сознание, и семья вновь была госпитализирована.

Как уточняет Milliyet, спасти трехлетнюю Масал и шестилетнего Кадира врачам не удалось, а в пятницу умерла и их мать Чидем. Отец семейства остается в отделении интенсивной терапии, его состояние вызывает серьезные опасения. В статье указывается, что незадолго до первой госпитализации семья ела в заведении в районе Ортакей, где им подали мидии с рисом и кумпир, популярный местный фастфуд.

Сотрудники полиции изъяли записи камер видеонаблюдения в отеле и планируют допросить четырех человек, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Издание отмечает, что кафе, в котором туристы приобрели еду, опечатано. По данным телеканала A Haber, правоохранители задержали троих предполагаемых причастных к отравлению.

