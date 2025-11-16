Не так мяукают? На Украине возмутились русскоязычности кошек

Журналист Илья Лемко: украинские коты не мяукают, а нявкают

Кошки должны произносить звук «няв», а не «мяу» на Украине. Такое мнение высказал украинский журналист Илья Лемко изданию zaxid.net.

Внимание мужчины привлек рекламный слоган на общественном транспорте во Львове — «Первое слово моего кота — мяу!», который не совпадал с его мировоззрением.

«Даже неинтересно, что именно таким образом рекламируют. Интересно, что украинские коты никогда не говорят „мяу“, только „няв“, то есть не мяукают, а нявкают», — сказал он.

Авторов рекламы сотрудник прессы упрекнул в низком уровне интеллекта.

В дальнейшем в отношении ситуации высказался депутат Верховной Рады Максим Бужанский. Он заявил, что это исключительно внутренний львовский вопрос, и иронично добавил, что все идет к появлению «кото-языковых уполномоченных».

«Нужно поразить в правах мяукающих котов в пользу нявкающих, вывести научную формулу благонадежности владельца в зависимости от поведения кота. Получить под это грант, создать кото-Раду доброчестности. Все, как всегда», — написал он в Telegram-канале.

