Не так мяукают? На Украине возмутились русскоязычности кошек

Мария Гоманюк
Животные якобы неправильно «говорили» в рекламном слогане.

Фото: www.globallookpress.com/Aziz Karimov

Журналист Илья Лемко: украинские коты не мяукают, а нявкают

Кошки должны произносить звук «няв», а не «мяу» на Украине. Такое мнение высказал украинский журналист Илья Лемко изданию zaxid.net.

Внимание мужчины привлек рекламный слоган на общественном транспорте во Львове — «Первое слово моего кота — мяу!», который не совпадал с его мировоззрением.

«Даже неинтересно, что именно таким образом рекламируют. Интересно, что украинские коты никогда не говорят „мяу“, только „няв“, то есть не мяукают, а нявкают», — сказал он.

Авторов рекламы сотрудник прессы упрекнул в низком уровне интеллекта.

В дальнейшем в отношении ситуации высказался депутат Верховной Рады Максим Бужанский. Он заявил, что это исключительно внутренний львовский вопрос, и иронично добавил, что все идет к появлению «кото-языковых уполномоченных».

«Нужно поразить в правах мяукающих котов в пользу нявкающих, вывести научную формулу благонадежности владельца в зависимости от поведения кота. Получить под это грант, создать кото-Раду доброчестности. Все, как всегда», — написал он в Telegram-канале.

До этого, 31 октября, украинская власть требовала стриминговые платформы удалять зарубежные фильмы и сериалы, где играл российский актер Юрий Колокольников. Также под запрет попали четвертый сезон «Игры престолов», третий сезон «Белого лотоса» и другие кинокартины.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине 40% школьников используют для общения русский язык.

