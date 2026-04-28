Задолжал авторитету: в Калужской области раскрыли совершенное 22 года назад убийство

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Дело сдвинулось после неожиданного поворота в работе следователей.

Убийство мужчины из-за 500 долларов раскрыли в Калужской области через 22 года

В Калужской области раскрыли убийство 21-летнего мужчины, совершенное более двух десятилетий назад. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, причиной расправы стал конфликт из-за долга в 500 долларов. Тело молодого человека с признаками насильственной смерти нашли в апреле 2004 года в заброшенном коллекторе в лесополосе поселка Товарково.

Тогда выйти на подозреваемого не удалось, и дело на годы осталось без результата. Прорыв произошел спустя 22 года.

«Следователям регионального СК удалось найти психологический подход к ряду свидетелей, что позволило в ходе допросов получить важные сведения. В результате кропотливой работы была установлена причастность к совершению преступления 58-летнего ранее судимого жителя поселка Товарково», — сообщили в ведомстве.

Погибший пытался вернуть долг от знакомого и для давления использовал имя человека, имевшего влияние в криминальной среде. Когда об этом узнал сам криминальный авторитет, начался конфликт.

По данным следствия, преступник потребовал от погибшего 500 долларов в качестве компенсации, но не получил денег. Тогда он вывез молодого человека в лесополосу, избил до смерти и спрятал тело в заброшенном коллекторе.

Раскрыть дело спустя годы удалось благодаря новой работе со свидетелями. Их показания помогли восстановить картину убийства и выйти на предполагаемого преступника.

