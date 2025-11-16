Израильская армия атаковала миротворцев ООН на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала миротворцев ООН на юге Ливана. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ, UNIFIL) в Telegram-канале.

«Утром Армия обороны Израиля обстреляла миротворцев ВСООНЛ из танка Merkava вблизи позиции, которую Израиль занял на территории Ливана. Пули из крупнокалиберного пулемета разорвались примерно в пяти метрах от миротворцев, которые шли пешком и были вынуждены укрыться на местности», — отметили в обращении.

При этом ВСООНЛ обратился к ЦАХАЛ с требованием прекратить огонь по их каналам связи. По информации миссии, такие действия являются серьезным нарушением резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН со стороны Израиля.

До этого, 6 ноября, ЦАХАЛ инициировала серию атак в отношении инфраструктуры движения «Хезболла» на юге Ливана. Указывалось, что пораженный объект применялся движением для восстановления инфраструктуры.

В свою очередь, 2 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что вооруженные формирования движения «Хезболла» в Ливане стараются перевооружиться, и страна готовится использовать право на самооборону в условиях прекращения огня.

В дальнейшем, 15 ноября, стало известно, что в Ливане по поручению президента разработают жалобу в СБ ООН вследствие действий Израиля, который начал строительство разделительной стены на границе, нарушив признанную «голубую линию». Отмечалось, что бетонная стена, которую возвела армия Израиля, лишила жителей юга Ливана доступа к территории площадью более четырех тысяч квадратных метров.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр обороны Израиля исключил создание палестинского государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.