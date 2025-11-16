Министр обороны Израиля исключил создание палестинского государства

Создание палестинского государства невозможно. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X.

По его словам, помимо этого необходимо демилитаризовать сектор Газа и разоружить радикальное палестинское движение ХАМАС.

«Сектор Газа будет демилитаризован вплоть до последнего туннеля, а движение ХАМАС будет разоружено международными силами или силами Армии обороны Израиля», — отметил глава еврейского государства.

В свою очередь, 2 ноября президент США Дональд Трамп выражал уверенность, что палестино-израильский конфликт будет урегулирован в итоге, однако сомневался, что это случится по модели двух государств. Американский лидер подчеркивал, что движение ХАМАС будет уничтожено, если это станет необходимым.

При этом 22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что Париж признал государственность Палестины. Он пояснил, что такое решение не скажется на правах израильского народа. По словам французского лидера, страна готова принять участие в международной миссии по стабилизации положения в Газе.

Также 21 сентября государственность Палестины была признана властями Канады, Австралии и Великобритании.

