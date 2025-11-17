В Польше поврежден участок железной дороги, ведущей на Украину

В Польше повредились пути на железнодорожной линии, которая вела на Украину. Об этом сообщила полиция Мазовецкого воеводства.

По информации ведомства, пассажирский поезд совершил аварийную остановку в воскресенье, 16 ноября, в районе города Жичин Гарволинского повята, недалеко от станции Мика. В тот момент в поезде находились два пассажира и несколько членов поездной бригады. Машинист сообщил о неполадках, после чего он замедлил движение и остановил состав. Пассажиров эвакуировали. Первичный осмотр подтвердил повреждение участка пути.

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил вероятность диверсии. Об этом он написал на платформе Х. По его словам, он находится в постоянном контакте с министром внутренних дел по этой ситуации.

Как отметил глава правительства, пострадавших не было. Сейчас движение поезда следуют по соседнему пути, а на месте происшествия работают экстренные службы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 11 человек погибли в железнодорожной аварии в Индии. Пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.