Одиннадцать человек погибли при столкновении поездов в Индии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

Ранены 20 пассажиров, в том числе младенец.

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Индии в штате Чхаттисгарх 4 ноября произошло крушение грузового и пассажирского поездов. Об этом сообщает издание NDTV со ссылкой на представителей управления железной дорогой. В результате катастрофы погибли 11 человек. Еще 20 других пассажиров получили ранения, среди них — младенец.

Передний вагон пассажирского состава был полностью изуродован сильнейшим столкновением — локомотив на скорости влетел в стоящий грузовой поезд. Катастрофа произошла недалеко от района Лал Кхадан.

Экстренные службы приступили к ликвидации последствий, на место прибыли фельдшерские бригады и машины скорой помощи. Некоторым тяжелораненым оказали помощь прямо внутри поезда — вынести их наружу не получается из-за обломков. Часть пострадавших удалось доставить в близлежащие больницы.

Из-за столкновения серьезно повреждены электропроводка и система сигнализации. Несколько рейсов были отменены или перенаправлены, техбригады всю ночь восстанавливали пути и ремонтировали электронные системы. Начато расследование, по предварительным версиям, причиной катастрофы стали неполадки в инфраструктуре пути или ошибка сотрудников.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате крушения поезда в Германии пострадали более 40 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:49
Мать уснула в ванной мотеля с трехмесячным ребенком и утопила его
12:40
В Красноярском крае высказали неожиданное предположение о пропаже Усольцевых
12:30
В Москве прошла церемония прощания с бывшим главным редактором «Известий»
12:15
Одиннадцать человек погибли при столкновении поездов в Индии
12:05
Sohu: Путин в очередной раз продемонстрировал мастерство в искусстве стратегии
11:52
Вместо лекарств: женщина по ошибке получила посылку с отрубленными пальцами

Сейчас читают

Российский обогащенный уран снова пошел в США: американцы добирают остатки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео