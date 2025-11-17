Британия собралась запретить выдачу виз жителям трех стран

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Такую меру могут ввести против Анголы, ДРК и Намибии после отказа властей принять обратно около четырех тысяч сограждан, нелегально въехавших в Британию.

Фото: www.globallookpress.com/Alberto Pezzali

Великобритания намерена прекратить выдачу виз гражданам трех африканских стран, если их власти не начнут сотрудничать в вопросе депортации нелегальных мигрантов. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском МВД.

Речь идет об Анголе, Намибии и Демократической Республике Конго. Эти страны отказались принять обратно около четырех тысяч своих граждан, которые нелегально оказались в Великобритании. В статье говорится, что 13 ноября британское Министерство внутренних дел предупредило посольства этих стран в Лондоне о риске ужесточения визовой политики, если в течение месяца они не начнут более активно сотрудничать в вопросе реадмиссии.

Как пишет The Times, Великобритания планирует сначала ограничить привилегии по визам для дипломатов и других высокопоставленных лиц из этих стран, которые больше не смогут получать въездные разрешения по ускоренной процедуре и будут вынуждены подавать заявления в обычном порядке, стоя в общей очереди. В дальнейшем ограничения могут расширить на всех граждан этих стран, вплоть до полного запрета на выдачу виз, как это было сделано в период президентства Дональда Трампа в США.

Кроме того, в черный список могут попасть и другие страны, неохотно принимающие своих нелегальных мигрантов или осужденных граждан, такие как Индия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Сомали и Габон.

«В Великобритании мы действуем по правилам. Когда я заявила, что для стран, которые не хотят принимать своих преступников и нелегалов, будут введены санкции, я говорила серьезно. Мое послание иностранным правительствам сегодня ясное — согласитесь на прием своих граждан, или вы потеряете привилегию въезда в нашу страну», — предупредила глава МВД Великобритании Шабана Махмуд.

В понедельник министр намерена объявить об ужесточении миграционных правил. Так, нелегалам придется ждать 20 лет вместо нынешних пяти, чтобы остаться в Британии на постоянной основе. Кроме того, Лондон планирует ужесточить правила воссоединения семей просителей убежища. Также решение о депортации можно будет оспорить лишь один раз.

