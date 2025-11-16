Великобритания ужесточает миграционные правила

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Путь к ПМЖ растянется на 20 лет.

Миграционные правила в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com/Steve Taylor

Великобритания увеличила срок ожидания постоянного места жительства

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд анонсировала увеличение срока ожидания постоянного места жительства для нелегальных мигрантов до 20 лет. Об этом сообщает Independent.

«Шабана Махмуд изложила ряд радикальных мер, в том числе введение 20-летнего ожидания для беженцев для того, чтобы они могли остаться в стране на постоянной основе», — пишет издание.

Эти изменения позиционируются как крупнейший пересмотр миграционных правил за последние десятилетия.

Реформа становится ответом правительства на рекордный наплыв мигрантов: по данным The Times от 4 ноября, число запросов на убежище в 2024 году превысило 108 тысяч, что на 28% больше, чем в прошлом году и стало абсолютным рекордом с 2002 года.

Параллельно с ужесточением сроков легализации, кабинет Кира Стармера прорабатывает и технологические методы контроля.

Как выяснила Financial Times 20 сентября, правительство рассматривает введение цифровых удостоверений личности для каждого, кто имеет законное право жить в Великобритании.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

