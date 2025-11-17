Оснований достаточно: Обаме предрекли тюремное заключение

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 38 0

Такой исход очень вероятен после разоблачений нацразведки США, отметил парламентарий.

За что Барак Обама может сесть в тюрьму

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Annabelle Gordon / CNP /Me

Сенатор Пушков: нарцисс и демагог Обама реально рискует оказаться в тюрьме

Экс-президенту США Бараку Обаме грозит реальная перспектива тюремного заключения после разоблачений главы национальной разведки Тулси Габбард. Об этом в Telegram-канале заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, отметив, что оснований для уголовного преследования достаточно.

Российский сенатор обратил внимание на материалы, которые указывают на государственную измену Обамы и его попытку устроить государственный переворот. Все эти сведения передадут в Министерство юстиции США. В свою очередь, ведомство примет окончательное решение, преследовать ли его по уголовным статьям или нет.

Пушков назвал Обаму «самовлюбленным нарциссом, манипулятором и демагогом», а также предрек ему скорейшее тюремное будущее.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в начале ноября Тулси Габбард назвала внешнюю политику США, которая долгое время была направлена на смену власти в других странах, контрпродуктивной.

