Сенатор Пушков: нарцисс и демагог Обама реально рискует оказаться в тюрьме

Экс-президенту США Бараку Обаме грозит реальная перспектива тюремного заключения после разоблачений главы национальной разведки Тулси Габбард. Об этом в Telegram-канале заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, отметив, что оснований для уголовного преследования достаточно.

Российский сенатор обратил внимание на материалы, которые указывают на государственную измену Обамы и его попытку устроить государственный переворот. Все эти сведения передадут в Министерство юстиции США. В свою очередь, ведомство примет окончательное решение, преследовать ли его по уголовным статьям или нет.

Пушков назвал Обаму «самовлюбленным нарциссом, манипулятором и демагогом», а также предрек ему скорейшее тюремное будущее.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в начале ноября Тулси Габбард назвала внешнюю политику США, которая долгое время была направлена на смену власти в других странах, контрпродуктивной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.