Financial Times: Правительство Зеленского охватил коррупционный кризис

Европейские спонсоры Украины уже открыто заявляют: если Зеленский и его ближайшие соратники не перестанут воровать в нынешних масштабах, то вовсе лишатся финансирования.

Сотни миллионов, которые западные партнеры направляют Киеву на вооружение и гуманитарные цели, утекают в неизвестном направлении. Подтвердить это готовы в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Там обещают новые громкие разоблачения украинских чиновников. Некоторые детали этого компромата узнала корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Коррупционная драма «Миндич-гейт» превращается в трагифарс буквально на глазах. Тут все смешалось: и золотой унитаз, и пачки нераспакованных долларов, и показательно уволенные министры, и бежавший, разве что не в женском платье, главный подозреваемый. Пришло время​​​​​​​ для выхода на сцену нового персонажа, кстати внесенного в нашей стране в список террористов и экстремистов.​​​​​​​​​​​​​​

«​​​​​​​Бедный Тимурчик. Попал, ​​​​​​​как кур в ощип​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​. Если б​​​​​​​ы мы не знали этого дурака, что он вообще на это не способен», — отмечает Игорь Коломойский*.

​​​​​​Речь о том самом друге и «кошельке» Зеленского Тимуре Миндиче, который беспрепятственно покинул страну через польскую границу, сев на такси бизнес-класса. И очень удачно, прямо перед тем, как НАБУ нагрянуло с обыском. Но Миндич только пешка, а вот кто в действительности переставляет фигуры на доске?

Предрекает опальный олигарх своему бывшему протеже неминуемое падение. Казалось бы, почему вдруг, ведь воровство на высшем уровне, по мнению офиса главы киевского режима, будничное явление​​​.

«От того, как сейчас будет протекать громкий коррупционный скандал на Украине в сфере энергетики, зависит будущее Украины. Да и будущее самого Зеленского», — отметила политолог Инна Литвиненко.

«​​​​​​​И в либеральных демократиях, и в авторитарных системах такие случаи возникают. К сожалению, коррупция является неотъемлемой частью современной экономики"​​​​​​​, — заявляет советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.

​​​​​​В самом НАБУ прямо говорят, что до финала интригующего сериала еще далеко. Пленок Миндича будет опубликовано еще несколько штук, несмотря на откровенное давление со стороны властей.

«​​​​​​​О​​​​​​​ни фактически через систему «Безопасный город» отслеживали, как передвигаются наши транспортные средства, принадлежащие Национальному антикоррупционному бюро"​​​​​​​, — подчеркивает глава НАБУ Семен Кривонос.

На Западе всю эту историю только начали переваривать. Газета ​​​​​​​Financial Times поместила пресловутый золотой унитаз в заголовок на передовице. Как подметил британский журналист Чей Боуз, это же издание еще недавно от разговоров об украинской коррупции лишь отмахивалось.

«​​​​​​​Financial Times распространяет „прокремлевские нарративы“ и „дезинформацию“ об Украине. Ну, именно это они и сказали, когда я рассказал обо всем много лет назад. Но лучше поздно, чем никогда, я полагаю», — написал Боуз в соцсети Х.

Пока европейский истеблишмент пытается прийти в себя, самые прозорливые уже нарисовали сценарий будущих событий. По мнению итальянского вице-премьера, если помогать Киеву дальше, это только разгонит коррупционную воронку. Фокус на реальную действительность один за другим сейчас настраивают европолитики со всего Старого Света.

«​​​​​​​​​​​​​​В Словакии всегда знали, что Украина — коррумпированная страна. Но в Брюсселе существовала идеология: нужно было защищать ее имидж, делать вид, будто Украина „чистая“, „ангельская страна“ без проблем. Но это неправда», –​​​​​ признается депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

«​​​​​​​И вот налогоплательщики ЕС должны продолжать финансировать это все? Абсурд. Мы отправляем оружие, отправляем деньги в эту коррумпированную страну, прямиком в карман Зеленского. Это ненормально, это разрушит европейскую экономику"​​​​​​​, ​​​​​​​— отметил венгерский политик Ласло Тороцкаи.

Удивительно, но уже и в Варшаве перешли на язык угроз. Премьер-министр Польши Дональд Туск заговорил о катастрофических последствиях разгорающегося скандала. А главный польский «ястреб», министр иностранных дел Радослав Сикорский, предупредил, что Киев может забыть о поддержке Запада, если продолжит потворствовать воровству.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

* — Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.