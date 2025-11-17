Непогода ударила сразу по нескольким регионам РФ

Гололед на Урале, отмена рейсов в Сибири, штормовое предупреждение в Приморье — где еще россияне столкнулись с проблемами из-за внезапно пришедшей «зимы».

В Сибири сотни авиапассажиров застряли в аэропортах. Из-за снежного шторма задержали вылеты из Норильска, Красноярска, Новокузнецка и Омска.

Похожая картина на Дальнем Востоке. В Приморье объявили штормовое предупреждение. Шквалистый ветер разбушевался и в Хабаровске. Видимость на дорогах упала почти до нуля. Движение пассажирских автобусов по трассе до Биробиджана временно ограничили. Коммунальные службы работают беспрерывно.

Снегопад пришел и в Северную столицу. Петербуржцам также пришлось потратить больше времени на дорогу.

Возникли сложности и у водителей на Урале. Под снежный удар попал Екатеринбург. Температурные качели привели к сильному гололеду.

