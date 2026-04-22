Бесследно не пройдет: что потеряет Армения в случае присоединения к ЕС

Армения потеряет как минимум 23% ВВП в случае присоединения к ЕС

Если Армения присоединится к Евросоюзу, она может утратить как минимум 23% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, его слова приводит пресс-служба Совбеза.

«В общем итоге присоединение к ЕС будет, по самым скромным и консервативным расчетам, стоить Армении примерно 23% ВВП», — сказал он.

Также Шевцов пророчит республике массовое сокращение рынка труда, увеличение инфляции и соответствующее снижение уровня жизни. Потребление внутри армянского общества упадет более чем на 20%. Кроме того, прогнозируется рост цен на энергетические носители.

Также замсекретаря напомнил, что Ереван не может подписать соглашение об ассоциации с ЕС, одновременно оставаясь в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Выход из ЕАЭС приведет к возврату экспортных ограничений. Будут отменены единые требования к продукции, возвращен полный контроль на таможне и отменены льготы для мигрантов из Армении.

В итоге увеличатся траты на грузоперевозки, сократятся финансовые вливания. Ключевой ущерб понесут металлургия, производство напитков, табачной продукции и еды.

Ранее в Кремле состоялся «жесткий» разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

