Бесследно не пройдет: что потеряет Армения в случае присоединения к ЕС

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 47 0

Республика не может одновременно состоять в Евросоюзе и Европейском экономическом союзе.

Что будет с Арменией, если она присоединится к ЕС

Армения потеряет как минимум 23% ВВП в случае присоединения к ЕС

Если Армения присоединится к Евросоюзу, она может утратить как минимум 23% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, его слова приводит пресс-служба Совбеза.

«В общем итоге присоединение к ЕС будет, по самым скромным и консервативным расчетам, стоить Армении примерно 23% ВВП», — сказал он.

Также Шевцов пророчит республике массовое сокращение рынка труда, увеличение инфляции и соответствующее снижение уровня жизни. Потребление внутри армянского общества упадет более чем на 20%. Кроме того, прогнозируется рост цен на энергетические носители.

Также замсекретаря напомнил, что Ереван не может подписать соглашение об ассоциации с ЕС, одновременно оставаясь в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Выход из ЕАЭС приведет к возврату экспортных ограничений. Будут отменены единые требования к продукции, возвращен полный контроль на таможне и отменены льготы для мигрантов из Армении.

В итоге увеличатся траты на грузоперевозки, сократятся финансовые вливания. Ключевой ущерб понесут металлургия, производство напитков, табачной продукции и еды.

Ранее в Кремле состоялся «жесткий» разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Последние новости

15:00
«Если я разошлась, то я разошлась»: Лолита о романах с бывшими
14:56
«Узаконенное святотатство»: Лавров указал на бурный расцвет сатанизма* в Европе
14:54
Послы ЕС одобрили кредит Киеву на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против РФ
14:42
«Взирают свысока»: Лавров о разжигании Западом конфликта на Ближнем Востоке
14:29
Армия России сбила 368 украинских БПЛА за сутки и уничтожила безэкипажный катер
14:18
В центре Санкт-Петербурга рыбаки массово выходят на ловлю корюшки

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Выиграл задержание: мужчина устроил чемпионат по пощечинам и сломал челюсть другу
«Годы летят, как птицы»: 88-летняя Эдита Пьеха рассказала о своем самочувствии
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео