Украина может возобновить поставки по «Дружбе» через несколько часов

Сырье распределят между Словакией и Венгрией.

Reuters: Украина может возобновить поставки по «Дружбе» через несколько часов

Пока Европа страдает от энергокризиса, в ее центральную часть уже скоро могут восстановить поставки российской нефти. Как пишет Reuters, Украина возобновит прокачку сырья по нефтепроводу «Дружба» уже через несколько часов.

Заявку на транзит первой подала венгерская компания. Она также поделилась, что украинская сторона уведомила об окончании ремонта на трубопроводе. Хотя ранее в Будапеште сомневались в поломке и утверждали, что Киев приостановил транзит в рамках политического шантажа.

Новые поставки нефти распределят между Венгрией и Словакией. И, как надеются в Евросоюзе, это поможет утвердить кредит Киеву в размере 90 миллиардов евро. Ведь именно Будапешт и Братислава ранее блокировали его выделение. Новый транш попробуют согласовать на сегодняшнем саммите.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр потребовал от Украины возобновить поставки по нефтепроводу «Дружба». Он заявил, что если трубопровод пригоден для транспортировки нефти, то Киев должен открыть его в соответствии со своими обещаниями. Мадьяр также подчеркнул, что Венгрия не потерпит энергетического шантажа.

