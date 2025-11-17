Больше никакого бизнеса: почему Буланова закрыла подаренный мужем ресторан

Певица Буланова закрыла подаренный мужем ресторан из-за его нерентабельности

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова больше не владеет рестораном. По ее словам, заведение не приносило прибыли, да и руководить им было совершенно некогда — в графике концерты, гастроли и мероприятия, ради которых приходится постоянно покидать родной Петербург. Об этом певица рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Всенародной танцплощадке «Ээхх разгуляй!». Новый бизнес она открывать не хочет.

«Вы знаете, в Москве возможно, в Петербурге — нет… Он (ресторан) перестал быть рентабельным. И невозможно отслеживать, я все время нахожусь где-то. Занимался муж в основном, а я была только лицом, поэтому я, в общем, там постольку-поскольку», — поделилась звезда.

Ресторан «Гастрономика по-новому» находился в Северной столице на улице Марата, 5. Он открылся в 2023 году, но спустя два года попал в список неудачных бизнес-проектов. Прежде сообщалось, что деньги на открытие проекта певице предоставил ее супруг, бизнесмен и бывший теннисист Валерий Руднев, в качестве свадебного подарка.

В «Гастрономике по-новому» подавали блюда итальянской кухни, а также авторские позиции от шеф-повара. Заведение позиционировалось как современное гастрономическое пространство с акцентом на семейные ценности. Как и сказала Буланова, она была лишь лицом проекта — присутствовала на открытии и приглашала гостей, а Руднев полностью взял на себя управление.

Инвестиции в проект эксперты оценивали примерно в 50 миллионов рублей. Но уже через год после открытия проект показал убыток примерно в 16 миллионов. Спустя еще год Буланова написала в личном блоге, что последний день работы ресторана завершился.

Ранее, писал 5-tv.ru, Татьяна Буланова рассказала, как совмещает карьеру и и личную жизнь. Неудивительно, что с таким плотным графиком звезде некогда руководить рестораном. Но почему она не отказывается хотя бы от части нагрузки?

