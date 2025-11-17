«Я сама на это решилась»: Татьяна Буланова рассказала о непростой судьбе артиста

Татьяна Буланова о гастрольном графике: обычной жизни у меня нет

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова — звезда, жена и мама, красивая женщина, живущая красивой жизнью. Но к сожалению, не все так радужно, как выглядит со стороны. Тем, кто работает на сцене, приходится многим жертвовать ради своего успеха. Но они не жалуются.

По крайней мере, Буланова со своей участью смирилась и научилась благодарить. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на концерте — всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон». В период гастролей, по словам исполнительницы, бывает тяжело.

«Ну, как тяжело, я сама на это решилась, сама пошла на это, поэтому не жалуюсь. Слава богу, что это есть! Утром встаешь, идешь на завтрак в гостинице, потом есть время, два часа, уложиться, помыться, накраситься. Едешь за три-четыре часа на площадку для саундчека, отстраиваешься, ждешь выступления. Первое отделение, второе отделение… Потом едешь в гостиницу или садишься на автобус или на поезд и едешь дальше», — поделилась Буланова.

И так концерт за концертом, город за городом на протяжении всего гастрольного тура. В таком графике можно найти время разве что на звонок семье. Так как же заслуженная артистка справляется? Как ей удается совмещать карьеру, сцену и красные ковровые дорожки с обычной жизнью?

«Работа, карьера — это понятно, а обычной жизни у меня нет, к счастью или к сожалению. Я не хозяйка вообще… К сожалению, у артистов такая вот история», — ответила певица.

По словам Булановой, однажды коллега спросила, какое блюдо она больше всего любит готовить дома. Оказалось, такого попросту нет. Любимым блюдом звезда назвала лапшу быстрого приготовления — острую говяжью. Ни на что другое не остается ни времени, ни сил. Даже на скандальные звездные загулы! Как призналась исполнительница, строгая дисциплина — принцип, сопровождающий ее всегда.

«Несмотря на то, что я артистка, никогда у меня не было такого, чтоб душа нараспашку, рвать баяны… Я как-то всегда знала, что мне нужно вставать рано утром, готовиться к следующему выступлению и так далее. Была постоянно какая-то занятость», — заключила она.

