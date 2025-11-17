Мерц напомнил об исторической ответственности Германии в День народной скорби

Рита Цветкова
Важная дата для страны — дань памяти жертвам войн. Вот только сами немцы прямо сейчас не считают свой дом безопасным.

Мерц заявил об особой исторической ответственности Германии

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Chris Emil Janssen

Канцлер Германии Фридрих Мерц напомнил соотечественникам об особой исторической ответственности государства после посещения мероприятия, приуроченного к Дню народной скорби. Обращение политик опубликовал на своей странице в соцсетях.

Мерц приложил к посту фотографии, на которых видно, что на событии побывали также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, итальянский лидер Серджо Маттарелла и председатель бундестага Юлия Клекнер.

«Мир хрупкий. День народной скорби напоминает нам о нашей особой исторической ответственности. Прямо сейчас нам нужно признать себя как мирное государство и силой обеспечить наш мир и нашу свободу», — написал канцлер.

День народной скорби — день памяти жертв войн и государственного насилия — отмечается в Германии в середине ноября. Его учредили в 1919 году и посвятили погибшим в ходе Первой мировой войны. После прихода к власти нацистов в 1943-м его переименован в День памяти героев. С 1948-го особая дата объединила скорбь по жертвам и Первой мировой, и Второй мировой войн, а с 1952-го ее посвятили также жертвам государственного насилия.

Однако «трогательные» заявления Мерца не отражают реальную обстановку в Германии сегодня. На днях агентство Bloomberg сообщало, что уровень доверия жителей к канцлеру стремительно снижается, и результаты грядущих выборов могут ему не понравиться. Так, по данным информагентства DPA, более 60% немцев боятся терактов на Рождество. Как ранее писал 5-tv.ru, только 35% считают, что живут в безопасности.

