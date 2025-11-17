«Не хотим воевать»: боевики ВСУ сдались в плен снайперам из Якутии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Украинцы не оказывали сопротивления при встрече с российскими военнослужащими.

Боевики ВСУ сдались российским снайперам

Фото: Река Александр/ТАСС

Боевики ВСУ сдались в плен российским снайперам из Якутии в Днепропетровской области. Подробности РИА Новости рассказал один из пленных Антон Чернявский.

По словам боевика, он с сослуживцами случайно наткнулись на военнослужащих ВС РФ недалеко от населенного пункта Покровское в Днепропетровской области. При встрече с нашими бойцами они не стали оказывать сопротивление.

«Мы поняли, что бежать нам некуда, и решили сдаться в плен. Шли вдоль реки, наткнулись на ваших военнослужащих, на снайперов из Якутии, кричим: „Все, мы не хотим воевать, мы сдаемся“. Выкинули оружие, подняли руки. И по одному пошли», — уточнил Чернявский.

Он добавил, что обнаружили снайперов в лесопосадке, которая протянулась вдоль реки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ расстреливают своих за попытки сдаться в плен России. Украинские боевики, находящиеся в окружении ВС РФ в районе городов Красноармейск и Дмитров, несмотря на желание многих сложить оружие, не имеют возможности открыто выйти с поднятыми руками к нашим солдатам, так как могут быть убиты своими же.

