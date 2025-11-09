В красноармейском котле: ВСУ расстреливают своих за попытки сдаться в плен России

ВСУ расстреливают своих за попытку сдаться в плен России в Красноармейске

Михаил Вербицкий — священник, композитор, автор мелодии для гимна «Ще нэ вмерла Украiна». Улица Вербицкого ведет мимо очистных сооружений и кладбища на выезд из Красноармейска и Димитрова, и это единственная дорога из котла, в котором оказалась группировка ВСУ

На украинских картах города называются Покровск и Мирноград. Российские войска за неделю сжали тиски — так, что фактически в Покровске-Красноармейске уже не осталось организованного сопротивления ВСУ, а в Мирнограде-Димитрове собираются обреченные. К ним пытаются с севера, через Родинское пробиться. Но наши держат контур, и все контратаки ВСУ тщетны.

Ситуация настолько сложная для противника, что Владимир Зеленский теперь стал каждую неделю проводить открытые для журналистов заседания Ставки, демонстрируя как бы уверенность и как бы контроль ситуации.

Ведь Зеленский прекрасно понимает, что потеря сразу двух городов, да еще окружением, серьезно сократит зарубежную помощь, а значит и его лично политическую карьеру.

«Все в ожидании, чем окончится битва за Красноармейск-Покровск», — единственная правда из уст Зеленского.

Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

«Умная» война: группе штурмовиков мешает пулеметная точка противника на верхнем этаже многоэтажки. Они указывают конкретное окно, куда должна ударить «Молния» — так называется этот беспилотник.

Расчеты ударных беспилотников 27-й мотострелковой дивизии группировки «Центр» дотягиваются не только до противника, который в котле, но и до тех, кто снаружи.

«У нас есть режим АХА — так называемый автопилот. В этом режиме мы задаем курс, высоту борту, и он проходит все зоны действия РЭБ. То есть он не упадет, он будет лететь по заданному курсу. Самолет не падает, мы летим дальше и когда выходим из зоны действия РЭБ управление опять появляемся и мы смело можем работать дальше», — рассказал командир расчета БПЛА 506-го ГВМСП 27-й МСД ГВ «Центр» Юрий Гаврилов.

Группировка «Центр» давно уже в центре Красноармейска. Подразделения второй общевойсковой армии зачищают по несколько десятков зданий в сутки, 45 только за пятницу, бьются в западной промзоне, а также выбивают противника из Гнатовки и Рога — это села в пригороде. Противник пытается прорваться извне — со стороны Гришино. А также вырваться изнутри. На прорыв шли под прикрытием танка. Технику сожгли, пехоту уничтожили. Вообще у днроноводов в эти дни очень много работы.

Бежать из Красноармейска некуда, только на восток — в центр котла — в город-спутник Димитров, бывший Мирноград. Но и здесь скоро будет тесно. В город уже зашли подразделения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Центр". За минувшие сутки бойцы 5-й бригады зачистили от противника 24 здания и активно продвигаются дальше.

Удивительно, но термин «освобождение» в красноармейском котле применим и к ВСУшникам, многие из которых умирают от обезвоживания, голода и ран без медицинской помощи и медикаментов. Многие из них давно хотят сложить оружие.

Сдаться в плен в современных условиях непросто. Выйти с поднятыми руками и идти в сторону российских войск — смертельно опасно. Убьют свои же. Заградотряды дроноводов, которые сидят снаружи котла, не задумываясь уничтожают ВСУшников, которые сложили оружие. Поэтому самый надежный способ — просто ждать, когда в твой подвал зайдут русские штурмовики и молить Бога, чтобы их не опередил крупнокалиберный снаряд.

Именно так и поступили те бойцы, кому посчастливилось выжить.

«Мы сидели в подвале, я увидел русских парней. Сразу сказали, что мы сдаемся. Не сопротивлялись, ничего», — сказал военнопленный Дмитрий Невмывако.

Военнопленный Юрий Довганюк рассказывает, что сначала их бросили свои командиры.

«Нам сказали — сидите дальше, все нормально мол, докладывайте, все будет хорошо, мы вас выведем. И тому подобное. Кто-то пытался выйти, ничем хорошим это не закончилось», — поделился военнопленный Юрий Довганюк.

Потом они долго голодали, прятались от дронов и снарядов. Так устали, что наших штурмовиков встретили с облегчением.

«Пацаны зашли, я спросил — вы русские? Они говорят да. Хорошо, свети фонарем, я сдам оружие. Я понял, что нас бросили, и сопротивление было бесполезно», — добавил военнопленный Юрий Довганюк.

В котле еще тысячи ВСУшнков, которым годами внушили, что в российском плену пытают и убивают. Такие могут драться просто из страха. Поэтому у наших бойцов впереди еще много тяжелой работы.