Трамп призвал Конгресс проголосовать за обнародование материалов Эпштейна

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Тем временем демократы пытаются очернить президента США.

Причастен ли Дональд Трамп к делу Эпштейна

Фото: Reuters/Handout

Членам Республиканской партии, контролирующей обе палаты Конгресса, следует проголосовать за обнародование материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии и умершего в тюрьме в 2019 году. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social.

Трамп подчеркнул, что ему нечего скрывать, и призвал остальных поддержать публичный доступ к документам. Он также отметил попытку демократов использовать дело Эпштейна, чтобы отвлечь внимание от успехов республиканцев.

По словам президента, если бы у демократов были компрометирующие его сведения, связанные с Эпштейном, они обнародовали бы их до победы Трампа на выборах. Ранее глава Белого дома поручил Минюсту провести расследование возможных связей Эпштейна с видными демократами, включая бывшего американского лидера Билла Клинтона.

Ответ демократов

На прошлой неделе демократы опубликовали часть электронной переписки Эпштейна с его знакомыми. В ней, по их утверждению, содержатся данные, указывающие, что Трамп мог быть осведомлен о преступлениях финансиста. Белый дом назвал публикацию «попыткой очернить президента», а Трамп — попыткой отвлечь общественность от неблагоприятных для демократов последствий бюджетного кризиса.

Дело Эпштейна

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года. По данным прокуратуры, в 2002–2005 годах он организовывал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом на Манхэттене, самой младшей из которых было 14 лет. Среди его знакомых были политики и предприниматели мирового масштаба.

В августе 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюремной камере, после чего уголовное преследование было прекращено.

