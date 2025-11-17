В Индии 12-летняя школьница умерла после наказания за опоздание

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 11 0

Трагедия произошла в День защиты детей.

В Индии школьница умерла после 100 приседаний

Фото: www.globallookpress.com/Sajjad

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Индии школьница сделала 100 приседаний и умерла

В индийском штате Махараштра в День защиты детей произошел трагический инцидент: 12-летняя ученица умерла после того, как учитель назначил ей физическое наказание за опоздание на десять минут. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Шестиклассница из школы в Васаи была вынуждена выполнить 100 приседаний. Почти сразу после наказания девочка пожаловалась на сильные боли в пояснице. Дома ее состояние ухудшилось, и ребенка доставили в больницу Наласопары. Позднее девочку перевели в больницу в Мумбаи, где затем она скончалась.

Семья утверждает, что наказание стало причиной резкого ухудшения ее здоровья. Родственники также заявили, что девочку заставили выполнять упражнение с тяжелым школьным рюкзаком за спиной, что усиливало нагрузку.

Родители и местные жители потребовали от властей принять строгие меры против учителя и администрации школы. Партия Махараштра Навнирман Сена заявила, что школа не должна возобновлять работу до возбуждения уголовного дела.

Полиция и образовательные власти штата проводят проверку обстоятельств смерти школьницы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:15
В Индии 12-летняя школьница умерла после наказания за опоздание
9:58
Больше никакого бизнеса: почему Буланова закрыла подаренный мужем ресторан
9:49
Мать обезглавленного ребенка в Балашихе призналась в его убийстве
9:42
«Хочу быть долго бодрым»: Олег Газманов ежедневно отжимается 74 раза
9:38
В Казахстане за информацию о блогере Mellstroy пообещали вознаграждение
9:32
Трех россиян не допустили до выборов в техкомитеты Европейского гимнастического союза

Сейчас читают

«Хочу быть долго бодрым»: Олег Газманов ежедневно отжимается 74 раза
«Я сама на это решилась»: Татьяна Буланова рассказала о своей непростой судьбе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году