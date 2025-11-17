В Индии 12-летняя школьница умерла после наказания за опоздание

В Индии школьница сделала 100 приседаний и умерла

В индийском штате Махараштра в День защиты детей произошел трагический инцидент: 12-летняя ученица умерла после того, как учитель назначил ей физическое наказание за опоздание на десять минут. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Шестиклассница из школы в Васаи была вынуждена выполнить 100 приседаний. Почти сразу после наказания девочка пожаловалась на сильные боли в пояснице. Дома ее состояние ухудшилось, и ребенка доставили в больницу Наласопары. Позднее девочку перевели в больницу в Мумбаи, где затем она скончалась.

Семья утверждает, что наказание стало причиной резкого ухудшения ее здоровья. Родственники также заявили, что девочку заставили выполнять упражнение с тяжелым школьным рюкзаком за спиной, что усиливало нагрузку.

Родители и местные жители потребовали от властей принять строгие меры против учителя и администрации школы. Партия Махараштра Навнирман Сена заявила, что школа не должна возобновлять работу до возбуждения уголовного дела.

Полиция и образовательные власти штата проводят проверку обстоятельств смерти школьницы.

