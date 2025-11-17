Китаец нашел новую избранницу, пока его первая жена лежит в криогенной камере

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Мужчина завел отношения со своей сиделкой.

Китаец нашел новую избранницу, пока жена лежит в криокамере

Фото: 5-tv.ru

В Китае 57-летний Гуй Цзюньминь начал новые отношения, пока его первая жена находится в криогенной камере. Об этом сообщает South China Morning Post.

Его супругу, 48-летнюю Чжань Вэньлянь, поместили в криохранилище в 2017 году после диагноза терминальной стадии рака легких. Гуй подписал 30-летний контракт с исследовательским институтом «Иньфэн», рассчитывая, что в будущем медицина сможет вернуть ее к жизни.

Несмотря на намерение жить в одиночестве, в 2020 году мужчина перенес тяжелый приступ подагры и два дня не мог самостоятельно добраться до телефона. По его словам, именно тогда он понял, что не справляется без посторонней помощи. Через знакомых он познакомился с сиделкой Ван Чунься, которая сначала рассматривала его как потенциального клиента, а затем стала его партнершей и помощницей в быту.

«Ван еще не вошла в мое сердце. Я чувствую ответственность перед ней, но это сложный вопрос. Она никогда не сможет заменить мою жену. Я не могу просто забыть прошлое, но мне все равно нужно жить дальше», — рассказывает Гуй.

Он говорит, что сделал «прагматичный выбор», поскольку после операции на сердце и проблем с передвижением больше не может жить один. При этом он задается вопросами о будущем: если он женится на Ван, не будет ли это в будущем считаться двоеженством? Если Чжань очнется, как поступить с совместным имуществом?

История мужчины привлекла внимание китайских соцсетей из-за необычной ситуации: одна часть пользователей поддерживает его решение «жить дальше», другая — критикует.

