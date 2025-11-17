В Индии фермер охранял поле от обезьяны и погиб из-за нападения тигра

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

У мужчины остались двое детей.

В Индии фермер погиб из-за нападения тигра

Фото: 5-tv.ru

В индийском округе Пилибхит 40-летний фермер погиб в результате нападения тигра, когда охранял свое поле от обезьян. Об этом сообщает The Times of India.

Мужчина не вернулся домой к ужину, и жители деревни Танда Чхатрапати отправились на его поиски. Утром его полуобглоданное тело обнаружили примерно в 100 метрах от центральной части лесного массива, который входит в тигровый заповедник.

Полиция и сотрудники лесного департамента прибыли на место и отправили тело на вскрытие. Глава деревни утверждает, что тигр утащил мужчину с его поля в лес. Однако младший инспектор лесного хозяйства заявил, что нападение произошло уже в лесу — на поле не нашли ни следов тигра, ни крови. По его словам, фермер мог зайти вглубь лесного массива по личным нуждам.

У погибшего остались двое детей — 16-летняя дочь и 12-летний сын.

Жители утверждают, что тигр бродил возле деревни по меньшей мере две недели. По словам сельского старосты, специалисты заповедника приезжали для слежки за хищником, но покинули район, как только он вновь ушел в лес. Местные жители неоднократно просили расчистить густые кустарники между полями и заповедником, чтобы видеть перемещения животного.

Этот случай стал 63-м нападением тигра на человека в округе с февраля 2016 года — в среднем это более шести смертей в год.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

